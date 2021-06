MÁS DE UNO MONFORTE 01/06/2021

En Galicia elaboran viño ecolóxico 20 adegas en 76 hectáreas de viñedo. É un dos asuntos do que falamos no espazo adicado ao sector vitícola, ademais de Alfonso Losada, acompáñanos tamén Manuel Cancio, técnico do Craega. Repasamos novas do concello de Bóveda conversando co alcalde José Manuel Arias. Entrevistamos á escritora Marica Campo que hoxe presenta "Nós outras" no concello de Sober. Entre outros asuntos, falamos tamén co arqueólogo Xurxo Ayán de novas excavacións que proxectan para este verán no Castro de San Lourenzo.