MÁS DE UNO MONFORTE 11/09/2020

Con Manola Porto

Abrimos conversando coa directora do Colexio de O Incio Begoña Otero. E repasamos tamén como vai o inicio do curso na Fundación Educativa Torre de Lemos conversando coa directora Ester Rodríguez. Facemos balance do Plan Reactiva co alcalde de Monforte José Tomé Roca. Repasamos novas do concello de A Pobra do Brollón co rexedor Xosé Lois Maceda e do concello de Sober con Luis Fernández Guitián. Entre outras cousas conversamos tamén con Alberte Mera, o director do documental "Reboiras" que se presenta este sábado en Monforte.