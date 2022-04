Gente Viajera de Galicia

Xabier Díaz: "Todas temos dereito a perder, sempre hai unha nova oportunidade"

Falamos e viaxamos por Galicia e o resto do mundo co artista galego Xabier Díaz mentres escoitamos o seu último disco: "Levantarse e caer". Unha viaxe emocional que nos leva a revisitar as nosas infancias e a reivindicar que podemos equivocarnos, fracasar e sempre volver comezar.