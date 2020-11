Gente Viajera de Galicia 30/10/2020

A viaxe desta semana comeza co repaso pola actualidade centrada na situación do sector turístico tralas novas medidas restritivas para a contención da pandemia. Na entrevista viaxeira servimos un mantel de contos con dous lalinenses: o cociñeiro Diego López e o narrador oral Celso Fernández Sanmartín. Conectamos coa redacción de traveler.es para conversar coa galega María Fernández Carballo e coñecer os atardeceres máis bonitos do país. Ademais, saímos buscar cogumelos cos amigos da Asociación Amabul. Neste enlace directo á nosa web podes volver viaxar. con nós.