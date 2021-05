covid 19

Reciben la vacuna las cien personas que ayer se quedaron sin dosis en Expocoruña

A partir de las diez de la mañana han empezado a vacunarse el centenar de personas que se quedaron sin dosis a pesar de estar convocadas para recibirla ayer en Expocoruña. El gerente del área sanitaria de A Coruña reconoce que se trata de un error y confía en que "no vuelva a repetirse". El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, definía como "un acto de buena fe" el haber vacunado a ciudadanos que no tenían cita. Sin embargo , Comesaña , aseguraba que "no puede volver a suceder".