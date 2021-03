Se amplia el horario de hostelería hasta las 21 horas

Galicia prohíbe reunión de no convivientes en domicilios a partir de San José

La Xunta de Galicia amplía el horario de la hostelería en todos los ayuntamientos en los que está abierta. En 290 ayuntamientos gallegos se modifican los aforos, 50% no interior y 75% en terrazas. Máximo de 4 personas no convivientes en el interior y 6 en el exterior. Quedan prohibidas las reuniones de no convivientes en los domicilios particulares a partir del viernes 19 de marzo, festivo en Galicia, día de San Xosé Se permite la movilidad en toda Galicia excepto en los concellos de Vilardevós, Paradela y Maside, que mantienen el cierre perimetral. Entre el resto de municipios, aunque estén en distintos niveles, podrá haber desplazamientos.