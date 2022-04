Sanidade

Con prudencia e facendo un chamamento á responsabilidade individual. Así se manifestan algúns galegos na rúa con respecto ao remate da obrigación de levar a máscara en interiores. Moitos, tanto no seu tempo de ocio como no traballo, afirman que continuarán con ela posta porque a pandemia aínda non rematou.

Víctor Blanco conversa con cidadáns nun supermercado, perruqueria e parada de autobús en Vigo.