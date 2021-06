49 positivos en el vuelo procedente de Mallorca

AEROpuerto Rosalía de Castro

Xa son 155 os casos relacionados co brote de Mallorca. 49 dos viaxeiros que chegaron a Santiago procedentes das Baleares, que realizaron probas PCR no aeroporto Rosalía de Castro, deron positvio por covid-19, según confirmo a Conselleria de Sanidade. Neste voo estaban os estudantes que viaxaran as Balerares para unha excursión de fin de curso. Dun total de 86 persoas que se someteron a estas probas, 49 deron positivo, o que supón unha positividade do 57%.