Noticias Mediodía Mérida

Su presidenta, Patricia Llanos, reciben la noticia con mucha esperanza, aunque indica que les gustaría poder abrir algunas horas por las tardes ya que hay ciudadanos que trabajan por las mañanas. Ahora esperan que la gente tenga ganas de comprar.

Quienes no están tan contentos, ya no solo por no poder abrir sino porque tienen la mira puesta en cómo poder abrir son los hosteleros. Desde la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mérida, ABACARE, dicen acatar las normas pero piden que cuando abran les dejen trabajar. Entre sus peticiones está poder abrir la barra si hay espacio suficiente.