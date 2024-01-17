(17/01/2023)

Chipirones encebollados

Con el chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería Manuel García Puentenueva

ondacero.es

Extremadura | 17.01.2024 15:06

INGREDIENTES

· TRES CEBOLLAS

· ¼ DE JUGO DE CARNE

· 15 CL DE CONSOMÉ

· ACEITE DE OLIVA

· SAL Y PIMIENTA

· HIERBAS AROMÁTICAS

· BROTES TIERNOS

· 24 CHIPIRONES.

ELABORACIÓN

· COMENZAMOS POR HACER LA CEBOLLA, VAMOS A CORTAR EN UNA JULIANA MUY FINA Y LA VAMOS A SALTEAR CON UN POCO DE ACEITE Y LO VAMOS A HACER A MÍNIMO, VAMOS A SALPIMENTAR LA CEBOLLA PARA QUE DE ESTA FORMA SE QUEDE MUY POCHADA Y COMIENCE A COGER UN POCO DE COLOR Y EMPIECE A QUEDARSE MUY BLANDA. NOS AYUDAMOS CON UN POQUITO DE CONSOMÉ PARA QUE DE ESTA FORMA SE QUEDE MUY POCHADA Y COMIENCE A COGER UN POCO DE COLOR, CUANDO YA ESTÉ LA CEBOLLA BIEN TOSTADA EN COLOR CASTAÑO AGREGAMOS EL JUGO DE CARNE Y COCEMOS 15 MINUTOS Y TENDRÍAMOS LA CEBOLLA TERMINADA.

· LIMPIAMOS BIEN LOS CHIPIRONES DEJÁNDOLE LA PIEL DE LA PARTE DE FUERA.

· UNA VEZ TERMINADAS AMBAS ELABORACIONES, SOLAMENTE NOS QUEDA MARCAR CON BASTANTE FUEGO Y UNA PIZCA DE ACEITE LOS CHIPIRONES HASTA QUE NOS QUEDEN DORADOS, LE DAMOS LA VUELTA PARA DORARLOS POR AMBOS LADOS Y UNA VEZ ESTÉN DORADOS, AGREGAMOS LA CEBOLLA A LA SARTÉN DE LOS CHIPIRONES. COCINAMOS UNOS MINUTOS Y LO TENEMOS LISTO PARA SERVIR.

· VAMOS A USAR UN PLATO LLANO, VAMOS A PONER LA CEBOLLA EN LA PARTE DE ABAJO Y ENCIMA PONEMOS LOS CHIPIRONES CON SUS CABEZAS, TAMBIÉN SALTEADAS Y TERMINAMOS CON UNAS ESCAMAS DE SAL, UNOS BROTES TIERNOS Y LAS HIERBAS AROMÁTICAS

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