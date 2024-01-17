Chipirones encebollados

INGREDIENTES
· TRES CEBOLLAS
· ¼ DE JUGO DE CARNE
· 15 CL DE CONSOMÉ
· ACEITE DE OLIVA
· SAL Y PIMIENTA
· HIERBAS AROMÁTICAS
· BROTES TIERNOS
· 24 CHIPIRONES.
ELABORACIÓN
· COMENZAMOS POR HACER LA CEBOLLA, VAMOS A CORTAR EN UNA JULIANA MUY FINA Y LA VAMOS A SALTEAR CON UN POCO DE ACEITE Y LO VAMOS A HACER A MÍNIMO, VAMOS A SALPIMENTAR LA CEBOLLA PARA QUE DE ESTA FORMA SE QUEDE MUY POCHADA Y COMIENCE A COGER UN POCO DE COLOR Y EMPIECE A QUEDARSE MUY BLANDA. NOS AYUDAMOS CON UN POQUITO DE CONSOMÉ PARA QUE DE ESTA FORMA SE QUEDE MUY POCHADA Y COMIENCE A COGER UN POCO DE COLOR, CUANDO YA ESTÉ LA CEBOLLA BIEN TOSTADA EN COLOR CASTAÑO AGREGAMOS EL JUGO DE CARNE Y COCEMOS 15 MINUTOS Y TENDRÍAMOS LA CEBOLLA TERMINADA.
· LIMPIAMOS BIEN LOS CHIPIRONES DEJÁNDOLE LA PIEL DE LA PARTE DE FUERA.
· UNA VEZ TERMINADAS AMBAS ELABORACIONES, SOLAMENTE NOS QUEDA MARCAR CON BASTANTE FUEGO Y UNA PIZCA DE ACEITE LOS CHIPIRONES HASTA QUE NOS QUEDEN DORADOS, LE DAMOS LA VUELTA PARA DORARLOS POR AMBOS LADOS Y UNA VEZ ESTÉN DORADOS, AGREGAMOS LA CEBOLLA A LA SARTÉN DE LOS CHIPIRONES. COCINAMOS UNOS MINUTOS Y LO TENEMOS LISTO PARA SERVIR.
· VAMOS A USAR UN PLATO LLANO, VAMOS A PONER LA CEBOLLA EN LA PARTE DE ABAJO Y ENCIMA PONEMOS LOS CHIPIRONES CON SUS CABEZAS, TAMBIÉN SALTEADAS Y TERMINAMOS CON UNAS ESCAMAS DE SAL, UNOS BROTES TIERNOS Y LAS HIERBAS AROMÁTICAS