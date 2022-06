06-06-2022

Informativo Más de Uno Cáceres 08:20

Éxito de JATO, el encuentro del mundo rural en Cáceres. Confirmada la factoría de baterías en Navalmoral. El alcalde de Cáceres afirma que ese anuncio no es suficiente para justificar la mina en Cáceres. Monago confirma que no repite, todo apunta a que la cacereña María Guardiola presidirá el Partido Popular. El Cáceres de baloncesto fuerza el quinto partido en play off