PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Vicent Avall, sobre el pensamiento suicida: "Entre pensarlo y hacerlo, lo mejor es contarlo"

Con motivo del Dia Mundial para la Prevención del Suicidio, el psicólogo y director de la asociación de Salud Mental (AFDEM) de Castellón, Vicent Avall, hemos dado visibilidad al pensamiento suicida, "que no es una enfermedad es un pensamiento a raíz de muchas cosas que hay que mejorar como sociedad, y es cosas de todos". Ante cualquier pensamiento acudir al 024, el teléfono para la prevención del suicidio, al teléfono de la Esperanza, o al de emergencias 112.