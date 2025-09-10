PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Vicent Avall, sobre el pensamiento suicida: "Entre pensarlo y hacerlo, lo mejor es contarlo"

Con motivo del Dia Mundial para la Prevención del Suicidio, el psicólogo y director de la asociación de Salud Mental (AFDEM) de Castellón, Vicent Avall, hemos dado visibilidad al pensamiento suicida, "que no es una enfermedad es un pensamiento a raíz de muchas cosas que hay que mejorar como sociedad, y es cosas de todos". Ante cualquier pensamiento acudir al 024, el teléfono para la prevención del suicidio, al teléfono de la Esperanza, o al de emergencias 112.

ondacero.es

Castellón |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer