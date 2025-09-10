VUELVE LA TUNA

Cinco tunas universitarias 'rondarán' el fin de semana en el IX Certamen Nacional de Tunas 'Ciudad de Orihuela'

👉 La Tuna de Ingenieros Agrónomos de la Escuela Politécnica y Superior de Orihuela (EPSO) organiza este certamen que se celebrará durante la noche del viernes y la jornada del sábado. Las tunas participantes competirán en cinco categorías el sábado a las 18 horas en el Teatro Circo 'Atanasio Die' de Orihuela.

🎤 El presidente de la tuna oriolana, Alejandro García ha detallado en 'Más de uno' Vega Baja cómo se van a desarrollar los actos este fin de semana.

Pedro J. Llorach

Orihuela |

