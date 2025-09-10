Comienza este fin de semana la liga de fútbol en las categorías regionales

Este fin de semana comienza la liga regular en las categorías regionales de Primera, Segunda y Tercera Federación Valenciana, en las que hay numerosos equipos de la Vega Baja implicados, cada uno de ellos con distintos objetivos. En este espacio de deportes hacemos repaso de los enfrentamientos de la equipos de nuestra comarca en la primera jornada de liga de cada categoría y también recordamos los marcadores que se dieron en la primera eliminatoria de La Nostra Copa que se ha jugado estos días desde el pasado jueves.