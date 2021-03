¿Qué debemos hacer cuando dejamos a nuestra mascota sola en casa?

HABLAMOS DE NUESTRAS MASCOTAS CON EL ADIESTRADOR CANINO ANGEL OSUNA

Está demostrado que los perros que hacen ejercicio o paseos antes de quedarse solos, se ponen menos nerviosos y tristes por nuestra ausencia. Así que aquí te dejamos una serie de consejos para que los pongas en práctica.

Dar un paseo largo o hacer ejercicio, es ideal antes de que se queden solos en casa, así estarán cansados y sin exceso de energía. Lo más probable es que aprovechen ese tiempo de soledad para descansar echando una larga siesta.

Dejar que hagan sus necesidades, de forma que no tengan ganas de hacer pipí o caca. Los perros que no hacen sus necesidades antes de quedarse solos se ponen mucho más nerviosos, ya que en ocasiones tienen muchas ganas y no saben cuando volverás.

Darles de comer y dejar siempre agua fresca, si están comidos lo más probable es que aprovechen para dormir. Además, un perro con hambre puede quedarle ladrando por mucho tiempo, reclamando su comida. Algo que puede molestar a los vecinos. Siempre hay que dejar agua limpia y fresca a su alcance.

Comida interactiva, seguramente conoces los huesos para perros o los nervios secos de buey o toro, incluso los juguetes Kong en los que puedes meter comida dentro. Les encantará pasar un buen rato mordisqueando esos huesos o nervios, mientras tu regresas al hogar.

Enciende la radio, ya que muchos perros se siente acompañados o mejor si escuchan música o alguna voz humana en nuestra ausencia. Eso si, debes dejar el volumen bajito por si quieren dormir.

Deja tu terraza abierta, si dispones de una terraza o balcón, es buena idea dejarla abierta para que nuestro perro pueda salir a tomar el sol o a cotillear a los vecinos. Es una forma muy sana de entretenerse.

COSAS QUE NUNCA DEBES HACER SI LE DEJAS SOLO

De la misma forma, hay cosas que nunca debemos hacer si vamos a dejar a nuestro perro solo en casa, porque son contraproducentes. Toma nota y nunca cometas estos errores.

Despedirse del perro, es un error muy común que solamente hará que nuestro perro se quede mucho más triste. No te despidas de el al irte, simplemente dale amor cuando regreses.

Encerrarlo o atarlo, deja que el perro ande libre por la casa, nunca lo ates a una cadena o lo dejes encerrado en una habitación, porque se pondrá muy nervioso.

Dejarlo sin agua, es algo que puede costarle la vida, sobre todo en los meses de más calor. Siempre hay que dejar agua a disposición de nuestro perro.