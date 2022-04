El Orihuela celebra su triunfo frente al Hércules B (3-0) y prepara su partido del Miércoles Santo en Catarroja frente al Recambios Colón

El Orihuela goleó al Hércules B por 3-0 en Los Arcos en el penúltimo partido de la temporada de los oriolanos como locales. Los goles de Leo Rivoira en el minuto 17, Brian Pallarés de penalti en el 66 y David Torres en el 75, permitieron a los jugadores de Óscar Sánchez regresar a la senda de la victoria en una recta final de campaña en la que los puestos de promoción de ascenso se cotizan muy caros.

El Orihuela se mantiene en una zona de privilegio que cada vez está más apretada. De hecho, todo apunta a que no se decidirá nada hasta la última jornada. En estos momentos, los oriolanos son cuartos con 55 puntos, uno menos que el tercero y uno más que el quinto. Pero está a solo tres puntos de salir de esos puestos de play off, por lo que resulta sumamente importante no tropezar en estas últimas jornadas de liga. De ahí que la plantilla amarilla festejase por todo lo alto su triunfo ante el Hércules B.

No obstante, sin tiempo a asimilar esa paso hacia delante, el club ya está pensando en la siguiente jornada que se disputa este Miércoles Santo y en la que se tiene que medir en Catarroja al Recambios Colón. Con lo apretada que está la cabeza en la tabla, el Orihuela no se puede permitir un tropiezo, por lo que viajará con la única intención de sumar los tres puntos.

Regreso del Callosa Deportiva a la competición

Por su parte, el Callosa Deportiva tuvo que afrontar este fin de semana su jornada de descanso, lo que le ha llevado alejarse a cinco puntos de la salvación al no disponer de la posibilidad de puntuar. El equipo callosino regresa a la competición este Miércoles Santo enfrentándose a domicilio al CD Roda, uno de los equipos que está luchando por entrar en los puestos de promoción de ascenso.

RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA EN DISTINTOS DEPORTES:

FÚTBOL

- Tercera División RFEF

* Orihuela CF 3 - 0 Hércules B

* Descansa: Callosa Deportiva

- Regional Preferente

* Novelda CF 0 - 3 Redován

* Almoradí 5 - 1 Aspe

* Benferri 1 - 1 Crevillente Deportivo

* CD Thader 4 - 0 Novelda UD

* Esportiva Il-Licitana Raval 2 - 0 CD Murada

FÚTBOL SALA

-Tercera División Grupo 15

* RC Dinamita Albatera 2 - 1 San Vicente Hércules

* San Blas Sax 2 - 4 Torrevieja

* Calpe 2 - 3 Horadada

BALONMANO

-1ª Nacional Grupo E

* Mare Nostrum Torrevieja 31 - 25 Elda Centro Excursionista Eldense

-2ª Nacional

* Maristas Algemesí 24 - 23 Almoradí

BALONCESTO

-Senior Masculino Preferente

* Siglo XXI Rafal 53 - 67 Carolinas

* Atlético Albatera 68 - 75 Adesavi B