GUARDAMAR ACABA UN AÑO COMPLICADO POR EL COVID PERO MUY FRUCTIFERO PARA SU PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

Hablamos con José Luis Sáez, Alcalde de Guardamar del Segura pide a sus vecinos celebrara las fiestas en familia

Guardamar de Segura deja atrás un año muy complicado y que ha afectado mucho al sector turístico, aunque el verano no fué del todo malo, la situación actual no es buena y por tanto el primer edil pide a los vecinos que no celebren reuniones multitudinarias para despedir el año. José Luís Sáez, hace balance del año2020 y nos avanza los proyectos para el 2021.