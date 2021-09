LOS PERROS PUEDEN DEPRIMIRSE

El adiestramiento mejora la comunicación y la convivencia entre perros y humanos

Ángel Osuna, psicólogo y adiestrador canino, nos explica este martes que los perros pueden estar tristes o deprimidos por diversos motivos, entre ellos por no salir y ejercitarse el tiempo suficiente, porque no les demos cariño o no les hagamos caso, por pérdidas familiares o hasta incluso por una mudanza. Por ello es importante saber identificar los síntomas, como la apatía o la falta de apetito, y los detonantes para revertir esa situación. El adiestramiento siempre se recomienda para mejorar la relación entre perros y dueños y evitar así situaciones de tristeza e incomprensión mutua.