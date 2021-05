EL REBOST DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Comença la temporada de la tomata de El Perelló amb jornades gastronòmiques

Al Rebost de la Comunitat Valenciana destaca un producte que comença ara a estar de temporada: La tomata de El Perelló. Per les seues característiques és una tomata saborosa i en els últims anys ha anat guanyant reconeixement dins i fora de les nostres fronteres. L'alcalde de El Perelló, Juan Botella ens explica que enguany no hi ha fira de la tomata, però si unes jornades que comencen aquest cap de setmana amb menús especials en els restaurants de El Perelló.