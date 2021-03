Paco López y Javi Gracia hablan del "favorito" para el derbi

El Levante UD llega al derbi tras caer ante la Real Sociedad dando una pobre imagen mientras el Valencia CF lo hace tras vencer al Villarreal. Para ambos entrenadores no hay favorito claro. Javi Gracia afirmaba que "nosotros lo que queremos es ganar. Sabemos que el Levante es un gran equipo y que no va a ser fácil" mientras que Paco López reconocía que "hablar de favoritismos no nos interesa. Nos interesa nuestro equipo, hacer un buen partido, hacer las cosas bien y tratar de hacer nuestro mejor partido".

Respecto a las bajas Paco López decía que "venimos arrastrándolas desde hace varias semanas, es lo que hay, nunca lo hemos puesto como excusa y tampoco vamos a hacerlo ahora". Para Javi Gracia "más allá de las ausencias nosotros llegamos bien de ánimo y con confianza. Sabemos que tenemos un contratiempo por ausencias por sanción pero estamos bien y el equipo ha trabajado bien durante la semana y está ilusionado con respecto a este próximo partido".