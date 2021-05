Anil Murthy: "Buscamos un entrenador líder, fuerte".

El 28 de enero de 2020 Anil Murthy calificaba de “funcionario” al entrenador que quisiera venir al Valencia manifestando que “si empiezas a divergir respecto a la política del club y el propietario pues, querido amigo, puedes ganar la Champions League y al día siguiente serás despedido”.

Un año y dos entrenadores después (Celades y Gracia) el discurso es bien distinto. Esta mañana afirmaba que “Sí, estamos buscando un entrenador para la temporada que viene. Es normal y estamos con candidatos importantes que quieren venir. Queremos un entrenador fuerte, un líder. Los jugadores del equipo son importantes pero el líder es el más importante. Tenemos que aprender de estas situaciones”.

Además dijo no estar preocupado por la manifestación del próximo sábado contra la propiedad. “No me preocupa, la gente tiene que manifestar sus sentimientos y si están frustrados con la situación es normal que aquí en España quieran manifestarla. Yo estoy centrado en el partido del domingo. Peter Lim no vende. No ha cambiado la situación”.