En Sala Russafa, adiós al 2023 entre carcajadas con ‘Mi querida requetetonta España’

Cambio climático, guerras, inflación… 2023 ha dado motivos para despedir el año con ganas. Por eso Sala Russafa propone la comedia como refugio y la sátira como medicina para entrar en el 2024 con una sonrisa. O mejor aún: entre carcajadas. El 31 de diciembre, durante su segunda semana de representaciones, Mi querida requetetonta España ofrece una sesión especial de Nochevieja, con cameos de nuevos personajes, cotillón y cava para el público, además de la cuenta atrás con las campanadas para tomar las uvas con los protagonistas de esta pieza que propone una visión paródica de la historia y presente del país.

Chema Cardeña firma y dirige el desternillante texto de este espectáculo que arranca con la premisa de que España ha muerto (de tanto romperse) y llega al infierno donde la recibe Dante, el poeta italiano, creador de la representación más famosa del averno: La Divina Comedia. Para intentar evitar la condena a las llamas de todo el país, lanzará una llamada a la que responderá un curioso grupo de salvadores.

Cada uno ataviado con sus ropajes, con sus referentes y su manera de hablar propia, acuden la religiosa y escritora mística, Teresa de Ávila; el artista del Surrealismo Salvador Dalí; el filósofo judío Maimónides; el conquistador Hernán Cortés y la guerrillera Agustina de Aragón. Este destartalado ‘Equipo A’ tratará de demostrar al jurado popular (el público), que la nación es inocente de los siete pecados capitales que se le acusa de haber cometido reiteradamente a lo largo de su historia y hoy en día. Labor en la que, puntualmente, ayudará Marilyn Monroe como mediadora internacional.

Este es el punto de partida de una… ¿Misión Imposible? Pues no descarten que a esta alocada galería de personajes se sume Tom Cruise en la función que Sala Russafa y Arden Producciones preparan para Fin de Año, en la que habrá algunos cameos donde también podrían tener cabida rostros populares de las retransmisiones televisivas de las campanadas o protagonistas de la actualidad de 2023, que se filtra a lo largo de todo el espectáculo, con referencias al ‘Caso Rubiales’, a la amnistía de los condenados por ‘El Procés’, a Rosalía, al resultado de las elecciones generales o a la reputación del sistema judicial. Todo ello al lado de dilemas tan fundamentales como si la tortilla de patatas debe de llevar cebolla o si vale la pena existir sin jamón.

DESDE COLDPLAY A THE POLICE O CECILIA, VERSIONES DE ÉXITOS DE TODOS LOS TIEMPOS SE INTEGRAN EN UN ESPECTÁCULO QUE CONVIERTE EL PATIO DE BUTACAS EN UNA FIESTA

El humor puede ser la herramienta perfecta para la evasión, pero también para la crítica y la autocrítica. La coproducción navideña de Sala Russafa y Arden invita al espectador a reconocer, reírse y revisar los pecadillos y los pecados capitales que caracterizan a España y a los españoles. En tono de farsa, echando mano de los tópicos y de la sátira, el espectáculo va entrelazando las escenas con versiones de éxitos de todos los tiempos que levantan palmas e incluso alguna tonadilla entre el público.

Los actores Rosa López, Saoro Ferre, Jaime Vicedo, Darío Torrent, Raquel Ortells y el propio Cardeña se unen a una banda formada por David Campillos (bajista), José Montoro (baterista) y Juanma Pastor (cantante y guitarrista), líder del grupo de música independiente Johnny B Zero. Juntos dan nuevas interpretaciones a canciones como Torero, de Renato Carosone; Viva la vida, de Coldplay; Do do do, de The Police; Love, de Dean Martin o Don’t leave me this way, de The Communards; entre las que no podía faltar Mi querida España, de Cecilia, que abre el espectáculo.

Entre peregrinajes por el Camino de Santiago, paradas para almorzar, homenajes al concurso ‘Un, dos tres’, intentos de escrache y diferencias ideológicas - todo muy a la española - la obra propone hora y media de diversión. Una duración que se extenderá en la función especial de Nochevieja, con varios extras para dar la bienvenida al 2024 con el público.

Toda una recarga de alegría y vitalidad para decirle adiós con humor a uno de los años más polarizados de la historia reciente. Y para disponerse a subir la cuesta de enero, venga como venga de inclinada, con una gran sonrisa.