Rambleta rememora a la mítica The Velvet Underground y a su líder Lou Reed con un festival inédito

Coincidiendo con el trigésimo aniversario de la disolución de The Velvet Underground y el décimo aniversario de la muerte de Lou Reed, Rambleta rememorará su legado artístico con un festival conmemorativo inédito, que contará con el grupo neoyorkino Luna en concierto y cuatro días repletos de música, coloquios, audiovisuales, exposiciones y coleccionismo.

Bajo el título ‘Perfect Days: 30 años sin The Velvet Underground y 10 años sin Lou Reed’, el centro cultural homenajeará a uno de los grupos más influyentes del rock y, en particular, a su líder, quien, tanto cuando formaba parte de The Velvet Underground como en solitario, abrió nuevos caminos para el rock conectándolo con la vanguardia y la literatura. Su obra ha inspirado a decenas de músicos: desde Bowie a U2, pasando por Brian Eno, Siouxie, Jesus & Mary Chain, Patti Smith, The Strokes y muchos otros hasta el presente.

Lou Reed abandonó la formación en 1970, pero el grupo siguió adelante hasta que sus otros miembros fundadores lo abandonaron en 1971. Veintidós años después, el 1 de junio de 1993, The Velvet Underground volvió a la actividad con los cuatro miembros originales del grupo -Lou Reed, John Cale, Maureen Tucker y Sterling Morrison- y comenzó una gira por Europa que debía haber continuado por Estados Unidos. Las desavenencias entre Reed y sus compañeros lo hicieron inviable. El anuncio de la separación se hizo en octubre de 1993, coincidiendo con la salida de un álbum en directo grabado durante la gira. Morrison falleció en agosto de 1995 y Reed, el 27 de octubre de 2013.

Del 26 al 29 de octubre, Rambleta recordará a la mítica banda y a Lou Reed con una programación muy especial coordinada por el periodista musical y escritor Rafa Cervera, especialista en la obra de Lou Reed, y la colaboración de reconocidos expertos, agentes del sector y coleccionistas.

Entre los platos fuertes está el concierto que ofrecerá el grupo neoyorkino Luna, teloneros elegidos por Lou Reed de la gira de reunión de Velvet Underground en 1993, quienes ofrecerán un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión. Además, el homenaje contará con los conciertos de los grupos valencianos The Standby Connection y Metal Machine Musics –liderado por Paul Miquel Soler (Víctimas Civiles, Arthur Caravan) y Óscar Briz-, así como una sesión matinal de dj’s en la Terraza Rambleta a cargo del dúo Hits With Tits, que incluirán temas relacionados con el universo creativo de Lou Reed.

La conversación será la protagonista de dos encuentros que adentrarán al público en el inquieto y palpitante mundo de Lou Reed. El locutor y escritor Ramón Palomar y Rafa Cervera hablarán de su experiencia como reporteros para el programa Grafitti de Canal 9, cuando en junio de 1990 viajaron a París para cubrir la inauguración de la exposición Andy Warhol System, en la cual Velvet Underground resucitó de manera inesperada. Durante la charla, que será presentada y moderada por el locutor Miguel Coll, también se proyectará un montaje con esas imágenes, que han permanecido inéditas hasta ahora. Por su parte, el escritor Miqui Otero y la periodista y escritora Susana Monteagudo conversarán acerca de la influencia de Lou Reed en la música y la literatura contemporáneas.

Además, se podrá asistir a las proyecciones de documentos audiovisuales, como una entrevista con Lou Reed realizada por Rafa Cervera en abril de 1990 para el programa Grafitti o el Monográfico sobre Andy Warhol, dirigido por María Luisa del Romero en 1990 para la serie documental de Canal 9 Fulles grogues.

Y únicamente durante estos días, estará abierta al público una exposición de discos, revistas, documentos, libros, fotografías... procedentes de las colecciones particulares de material relativo a Lou Reed y The Velvet Underground más importantes de València, entre ellas, la de Juan Vitoria, crítico musical y responsable de la tienda de discos Amsterdam, y la de Enrique Miquel, que durante años colaboró por petición de Lou Reed en el material de archivo de su web oficial, y es a su vez responsable de The Rock & Roll Animal Web Page. Se exhibirá igualmente una obra cedida por el pintor valenciano Antonio Camaró, así como imágenes de Iziar Kuriaki, uno de los referentes del fotoperiodismo musical en València.