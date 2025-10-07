Moda

Los errores invisibles en la imagen: cómo minan silenciosamente nuestra autoestima

La asesora de imagen, Elena Sanz, ofrece las claves para "reconectar contigo a través de lo que vistes"

Valencia |

Vestirse para encajar y no para expresar, elegir ropa que nos oculte y que no nos potencie o evitar mirarnos al espejo son, para Elena Sanz, asesora de imagen, los principales errores "invisibles" en la materia que afectan a nuestra autoestima.

Una ruptura, duelos o momentos difíciles son para la experta valenciana situaciones en las que más se observan estos cambios directamente relacionados con el estado de ánimo de las personas.

"Reconectar con uno mismo"

En el espacio "El poder de la imagen personal" en Más de Uno Valencia, Sanz nos habla de cómo identificar las señales que nos advierten de que no nos sentimos bien con nuestra imagen y ofrece las claves para "empezar a reconectar con uno mismo a través de lo que vistes".

