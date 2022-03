VIU LA BANDA

Les escoles de música de la Comunitat Valenciana exemple de resiliència al FOROEM22

Remigi Morant, vicepresident educatiu de la FSMCV ha participat com a ponent al primer fòrum per l'educació musical d'Espanya on les escoles de música de la federació han estat exemple de resiliència durant la pandèmia.