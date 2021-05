La Brújula C. Valenciana 19/05/2021

La Brújula Comunitat Valenciana, notícies amb Amparo Sánchez i amb Palmira Benajas comencem hui els especials de turisme amb motiu de la inauguració de Fitur 2021. Parlem de la presència de la Comunitat Valenciana a la fira i passem per Benicàssim, Marina d'Or i La Nucia. També hui La Brújula de la sostenibilitat el turisme és protagonista amb La Casa Viva un hotel i restaurant a Tavernes de la Valldigna i a València fet amb conceptes com la bioconstrucció i la sostenibilitat. També hui parlem de carn d'ovi a l'espai de Consum i d'una aplicació per a fer meditació amb l'ajuda del mòbil.