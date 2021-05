La Brújula C. Valenciana 12/05/2021

La Brújula Comunitat Valenciana, Amparo Sánchez ens conta les notícies i després amb Palmira Benajas innovació. A l'espai de Consum parlem de verdures que són superaliments i amb Begoña Vilata de Redit coneixem hui el projecte desenvolupat per Itene, que permet detectar de manera fàcil, la presència de Covid en espais tancats, de la qual cosa ens parla l'investigador Pedro Rodríguez. Delorean és el nom d'un projecte encapçalat per la UPV que ha permés provar que els drons operen al centre de les ciutats per a transportar de moment materials. De drons i de com de prompte els tindrem a les ciutats parlem amb el professor d'enginyeria aeroespacial de la UPV Israel Quintanilla que també és membre de la comissió assessora de drons de l'Agència estatal per a la seguretat aèria.