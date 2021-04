La Brújula C. Valenciana 09/04/2021

La Brújula Comunitat Valenciana, notícies amb Amparo Sánchez i amb Palmira Benajas Gente Viajera Comunitat Valenciana. Hui parlem amb Alfred Remolar, alcalde de Betxí i Xavi Cabedo organitzador del Transbetxi, festa d'interés turístic autonòmic. Al Rebost hui parlem dels nispros de Callosa d'en Sarrià amb el president de la DO Wenceslao Ferrando i amb Marta Llinares, d'Onda Cero Marina Baixa. Per últim, María Hernández, Guia oficial de turisme de la CV ens porta al Muvim a València per a conéixer l'exposició ¡Viva Berlanga!