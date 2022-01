València destinará un millón y medio de euros para la digitalización de comercios

La Unión Europea ha adjudicado un millón y medio de euros procedentes de los Fondos Next Generation para la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 al Plan Integral de Digitalización de Comercios de las Zonas Turísticas suscrito entre el Ayuntamiento de València y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Se trata de una partida económica que supondrá cubrir el 80% de las inversiones de este programa, cuyo objetivo principal es la digitalización de los comercios y negocios de las principales áreas turísticas de la capital valenciana.

De esta manera, una decena de empresas de dichas zonas se embarcarán en un proceso consistente en dos fases claramente diferenciadas. En primer lugar, recibirán un diagnóstico de su situación empresarial actual – proceso que ya ha sido llevado a término – y, en segundo lugar, recibirán acompañamiento en sus respectivos procesos de digitalización. Esta iniciativa se enmarca, asimismo, en los grupos de trabajo surgidos del programa Valencia Tech City.

La concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de València, Pilar Bernabé, ha querido poner de relieve la “anticipada y buena gestión” del Consistorio valenciano en cuanto a Fondos Next Generation para la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 se refiere. “Nos anticipamos a la convocatoria de los Next Generation trabajando de forma coordinada con los agentes económicos y los resultados han sido muy positivos”, ha reivindicado Bernabé en declaraciones ante los medios de comunicación. En este mismo sentido, la concejal ha avanzado que este programa piloto se extenderá igualmente a otras áreas de la ciudad. “Podríamos decir que ha sido un éxito y, por eso, hemos conseguido esta financiación de los Fondos Next Generation”, ha celebrado públicamente.