Sanidad vacuna a Joan Ribó a las pocas horas de quejarse porque todavía no le habían citado

El alcalde de València, Joan Ribó, ha recibido este jueves la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus después de haber manifestado su malestar en Twitter este miércoles porque, a sus 73 años, todavía no le habían llamado pese a llevar semanas dando sus datos. Así, el primer edil ha escrito en Twitter: "Después de semanas dando los datos para la vacunación, 'casualmente', a las 7.45 he recibido un mensaje para vacunarme a las 9".

Al respecto, el alcalde ha pedido "que no se deje en el limbo y sin vacunar a más personas de 73 y 74 años" y ha dado las gracias a los "fantásticos sanitarios" que le han atendido. El miércoles por la tarde en Twitter, Ribó reclamó que "no se olvide" en el proceso de vacunación de las personas de 73 años. "Estoy cansado de dar mis datos para que alguien me llame", escribía.

El pasado 5 de mayo la Conselleria de Sanidad señaló, en un comunicado, que todas las personas de 70 a 74 años de la Comunitat Valenciana habrían recibido la semana siguiente al menos una dosis de la vacuna frente al coronavirus, para lo que las estaba citando ya bien a vacunódromos o a sus centros de salud.