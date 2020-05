La presidenta del PP respalda a Compromís en la reivindicación de dinero del estado para la Comunitat

En una rueda de prensa telemática, Bonig ha criticado el trato dado por Montero a un representante de los valencianos, a quien pidió este miércoles en el Congreso que no enredara ni inventara problemas que no existen en relación al reparto del fondo no reembolasable a las autonomías para hacer frente a los gastos del coronavirus.



"No votaré jamás a Baldoví pero para mí merece un respeto, como merece respeto el president de la Generalitat", ha asegurado la dirigente del PPCV, quien ha defendido que se tenga en cuenta el criterio de la infrafinaciación y de la población en el reparto de ese fondo.



Ha dicho que le parece bien el resto de criterios que se van a aplicar, como el de que se dé más dinero a quienes han tenido más incidencia del virus por el gasto sanitario que supone, pero el de la infrafinacación y el de la población también se deben tener en cuenta.



Sobre todo, ha añadido, cuando se sabe que la Comunitat Valenciana es "una de las poblaciones más expuestas" a la enfermedad que provoca el coronavirus, ya que solo tiene al 2,5 % de su población inmunizada frente a este virus, una cifra que está "muy por debajo" de la media española, que es del 5 %.



Para Bonig, la ministra no puede decir que "enredan" o que "nos inventamos un problema donde no hay", pues, según ha insistido, en la Comunitat Valenciana "hay un problema de infrafinanciación", y ha reprochado que "los magos del enredo, que son los del PSOE, acusen a otros" de lo mismo.



"No se trata de dejar a nadie atrás pero sí de tratar a todos por igual porque el dinero es de todos los españoles", ha asegurado la presidenta regional del PP, quien ha recordado que la sanidad y los servicios sociales están transferidos, y por ello, la Comunitat y otras autonomías deben recibir fondos "con arreglo a la población".



Isabel Bonig también ha lamentado que pudiendo recibir 1.000 millones de ese fondo no reembolsable, esta comunidad vaya a recibir "algo más de 600 millones de euros" por esa falta de test masivos a la población.

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana y síndica en Les Corts, Isabel Bonig, ha apuntado este jueves que la reversión hecha en el departamento de salud de La Ribera podría estar detrás de las restricciones aplicadas a esta comarca para su paso a la fase 1 de la desescalada.



En una rueda de prensa telemática, Bonig ha dicho que, pese a no tener datos, le llama la atención que solo se hayan puesto restricciones en ese departamento -en la petición de Sanidad al Ministerio-, e intuye que tiene que ver con que no se han hecho bastantes pruebas, "no saben cuál es la situación epidemiológica y temen un colpaso del sistema" en esa zona.



Por eso, ha anunciado que pedirán en la Junta de Síndics de Les Corts que se reduzcan los plazos para que el Consell responda a las solicitudes de documentación de la oposición, pues quieren saber cuánto personal se ha contratado y cuántos test se han hecho, y espera saberlo "rápidamente".



A su juicio, con la última carta remitida por el Consell al Gobierno en la que pide pasar a la fase 1, con ciertas restricciones, especialmente en el departamento de La Ribera donde no se permitirían las reuniones de personas, se reconoce que la reversión de este hospital "ha sido un fracaso".



"Sanidad no ha sido capaz de garantizar la seguridad sanitaria en la comarca de La Ribera, cuando era uno de los departamentos de salud más eficaces y eficientes", ha criticado Bonig, quien ha mostrado sus recelos sobre que el paso a la fase 1 de 14 departamentos de salud de la Comunitat dependa que no se reúnan personas en La Ribera.



Además, ha reprochado al Consell que justifique esta propuesta en que en esta zona hay costumbre de reunirse con amigos, y ha preguntado si esa costumbre no existe en el resto de la Comunitat, al tiempo que le ha acusado de haber informado a los alcaldes de estos municipios después de haber remitido la carta al Ministerio.



La dirigente popular también ha anunciado que presentarán una queja al Síndic de Greuges si el Gobierno valenciano no ofrece a los ayuntamientos el número de contagiados en los diferentes municipios, algo a lo que, según ha dicho, se comprometió públicamente el president de la Generalitat, Ximo Puig.



Bonig ha denunciado la "descoordinación" existente entre el Consell y el Gobierno central, a quines ha acusado de mentir y hacer dejación de sus responsabilidades, al tiempo que advertido a Puig de que solo con pedir perdón no se arregla "la nefasta gestión que hace su gobierno" en la crisis del coronavirus.



Para la presidenta del PPCV, Puig es el único responsable de haber generado expectativas con el cambio de fase a empresas, autónomos y trabajadores, y ha reprochado que mientras el gobierno pide hacer PCR, la Generalitat conteste que va prohibir los actos culturales al aire libre de hasta 200 personas.



Bonig ha asegurado que si es necesario tomar esas medidas, habrá que hacerlo y el PP lo apoyará, pero ha pedido "claridad", pues, en su opinión, la forma de actuar del Consell demuestra que "al mando del Titanic no hay capitán, que no hay un plan, que Compromís está desaparecido, y Puig, desbordado".



"Le apoyamos, le tendimos la mano, y ahora le toca arrimar el hombro y dar explicaciones", ha afirmado Bonig, quien ha vuelto a pedir la comparecencia urgente del president para explicar todas estas cuestiones, ya que tienen la sensación de que "esto no hay quien lo controle"