Los hosteleros valencianos se sienten "criminalizados" por el tardeo

En una rueda de prensa conjunta en la que también ha participado el presidente de la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat (Fotur), Víctor Pérez, los hosteleros han lamentado que los locales "no llegan al umbral de rentabilidad" y han resaltado que la noche de final de año "se hará 'tardevieja' en vez de Nochevieja" debido a las restricciones de movilidad.

Navarro ha resaltado que la media de ayudas directas por parte de los países miembros de la Unión Europea es de un 7 % del PIB, con cifras en países como Alemania del 11 %, mientras que en España, según ha afirmado Navarro, estas ayudas son del 3 %. Espinar ha destacado que desde los hosteleros han impulsado la 'tardevieja' en vez de la Nochevieja, debido a las restricciones, y ha asegurado que pese a reabrir un 95 % de los locales, estos establecimientos reinician su actividad para dar "un impulso moral" ya que no se llega al umbral de rentabilidad.

El presidente de la Federación de Hostelería de Valencia ha asegurado que en vez de abrir procedimientos de ayudas de forma paralela, las Administraciones "deben converger y lanzar ayudas únicas, para que el Ayuntamiento no lance una, la Diputación otra y la Generalitat una más". Por otra parte, el presidente de la Federación de Hostelería de Valencia, Manuel Espinar, ha declarado que este lunes se le trasladó a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que el Gobierno "ha corrido una cortina de humo" para "hacer creer que están ayudando a los hosteleros" y ha pedido, asimismo, un plan de ayudas de 150 millones de euros al president, Ximo Puig, a la hostelería.

Espinar ha expuesto que "Alicante tiene la sensibilidad turística que no tiene el órgano de gobierno de València", al ser preguntado sobre las ayudas realizadas en la ciudad alicantina y no en València. Desde las tres asociaciones han lamentado que el sector de la hostelería está "criminalizado y demonizado" y han declarado que la pasada semana, tanto el president de la Generalitat, Ximo Puig, como la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, felicitaron a los hosteleros por su buen hacer, por lo que no han entendido, han asegurado, la preocupación por el "tardeo" desde la Generalitat. En la rueda de prensa también han destacado que si eran 32.000 locales hosteleros los que estaban censados antes de la pandemia, ahora el 20 % "se había quedado por el camino", en una alocución en la que han reclamado que se exonere a estos establecimientos de pagar las tasas del alcantarillado, basuras o las terrazas y también se ayude a pagar las facturas del agua, el gas o la electricidad.

Por último, han declarado que la "tardebuena", el concepto con el que se catalogó a la Nochebuena para impulsar el consumo durante la tarde del día 24, ha sido un "fracaso total", ya que si bien ha habido un aforo medio del 80 %, este porcentaje "es sobre un tercio del aforo real"