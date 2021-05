La Generalitat seguirá con una desescalada "sin prisas" a partir del lunes

Así lo ha declarado el jefe del Consell, que ha visitado varios espacios culturales con motivo de la celebración del Día de los Museos, a preguntas de los medios sobre los cambios que prevé aplicar la administración en cuanto a las restricciones antiCovid. En este sentido, Puig ha puesto como ejemplo el toque de queda, "que ha servido para contener la pandemia y ha sido fundamental, sobre todo por lo que lanza a la atmósfera colectiva, que es que no hemos superado la pandemia y esa es una realidad". Ha agregado que las acciones se estudian con las aportaciones que hacen los grupos de expertos y los técnicos de salud pública, al tiempo que ha subrayado que, "aunque es bien cierto que estamos en una situación de superación continua de la pandemia, la apertura ha de ser progresiva y debe tener sus tiempos". Por ello, ha adelantado que "las decisiones que se van a tomar no van a ser disruptivas o de una profundidad que exija tener mucho tiempo para ponerlas en marcha". "Tenemos una hoja de ruta bastante clara y predecible", ha resumido el dirigente autonómico, que ha precisado que esta pasa por una apertura progresiva en la que se puede tomar algún tipo de decisión en cuanto a la relajación de restricciones. No obstante, ha aseverado: "A partir de este fin de semana no va a haber una apertura total". "Estamos en el camino correcto y tenemos que afianzarlo", ha insistido Puig, quien, además, ha emplazado a conocer próximamente si ha habido efectos por este pasado fin de semana. En la misma línea, el 'president' ha agregado: "Lo hemos hecho muy bien, la sociedad valenciana lo ha hecho muy bien y no tenemos una prisa excesiva. Hay que llegar al verano en las mejores condiciones posibles porque eso sí va a ser un punto de inflexión fundamental". MASCARILLA EN ESPACIOS ABIERTOS Preguntado por las declaraciones del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, acerca de la posibilidad de dejar de llevar mascarilla al aire libre, Puig ha recordado que él es "partidario desde hace tiempo de que no sea necesario el uso en algunos espacios abiertos, naturales o las playas". "Pero esas decisiones --ha apostillado-- se tienen que tomar cuando corresponda. Por ahora es absolutamente obligatoria la mascarilla, la distancia y ventilar, si continuamos así este verano será mucho mejor que el pasado y con la perspectiva de la reactivación". Por estas razones, ha instado a "avanzar con prudencia y máxima cautela", ya que "también hay sombras que emergen", entre las que ha citado la variante india. Aquí ha aprovechado para volver a reclamar "una vacunación global". "Esta es una pandemia global y la respuesta ha de ser global; no puede haber países marginados, es una cuestión de solidaridad, pero también de pragmatismo para la superación de la pandemia", ha argumentado. Finalmente, ha puesto en valor que la Comunitat acaba de cumplir dos meses con la incidencia acumulada por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes, algo que se debe al "enorme esfuerzo de la sociedad valenciana, a su sacrificio en relaciones personales y contención económica". Ha agradecido su comportamiento a los valencianos porque estos datos "elevan la reputación de esta Comunitat y son un activo también para la recuperación".