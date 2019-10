El gobinero valenciano contempla, por primera vez en su historia, prorrogar los presuestos autonómicos

El conseller Vicent Soler ha hecho este anuncio en la presentación del proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat que hoy ha aprobado el gobierno valenciano en el pleno del Consell.

En caso de prorrogarse los presupuestos de 2019, este anteproyecto de ley se tramitaría en les les Corts como una ley ordinaria. El conseller de Hacienda espera que, de ser así, esté aprobado antes del 31 de diciembre, porque contempla, dice, cuestiones perentorias.

La ley de acompaamiento recoge medidas como la creación de un Observatorio Fiscal, la obligatoriedad de un auditor interno en las fundaciones públicas, la ampliación del Plan de Inversiones Productivas o mayor protección para la huerta.

El conseller reconoce que no le gusta la idea de prorrogar los presupuestos de 2019, pero reconoce que no tendrá más remedio porque si no hay gobierno central, no llegan las entregas a cuenta que la Generalitat necesita para poder funcionar de manera autónoma.

Otras medias que contempla la ley de acompañamiento es el establecimiento de tarifas pactadas en el sector del taxi o la regulación de la publicidad relacionada con la igualdad sexual en medios privados.