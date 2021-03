Cantó asegura que tiene propuestas para volver a televisión y que no ha recibido ninguna oferta del PP

Entrevistado por Carlos Alsina, en Más de Uno, Cantó ha dicho que su objetivo es regresar a su antigua vida como actor y ha mostrado su decepción y su desencanto con la política. "La ejecutiva del partido está demostrando comportarse como lo peor de la vieja política, sin asumir responsabilidades. Están apoltronados en sus escaños y con sobresueldos", ha sostenido.

En esta línea, Cantó ha asegurado que en la Ejecutiva de este lunes los dirigentes "estaban preocupados hablando de peligros que venían de fuera". "Pero el peligro es la Ejecutiva Permanente de Ciudadanos. Están instalados en un discurso que está fuera de la realidad", ha denunciado.

Con todo, el exdirigente de la formación naranja ha reconocido que le "gustaría" que su partido le "propusiera al PP ir de manera conjunta en la Comunidad de Madrid", y ha anticipado que habrá un "resultado desastroso" si se va "de la mano" con Ignacio Aguado. "Hoy había encuestas que preveían resultados muy tristes", ha opinado.

"A corto plazo hay que evitar el desastre en Madrid pidiéndole al PP un Madrid Suma. Creo que lo aceptarían porque no podemos perder ese 2-3% de votos para el centro derecha", ha continuado Cantó, que también ha pedido que se ponga el partido en manos de los afiliados.

Por último, el exdirigente de Cs ha recordado que la presidenta del partido, Inés Arrimadas, hizo campaña "diciendo que se iba a medir el resultado" de los trabajadores del partido y, si no se hacía bien la labor, se les apartaría del cargo. "Tiene sentido que quienes fueron diciendo eso cumplan y no se lo apliquen a quienes estamos por debajo", ha aseverado.

Cantó se ha expresado así después de que este lunes dejase sus cargos en el partido, renunciase a su acta de diputado y abandonase la política. Así lo comunicó a los medios de comunicación al abandonar la reunión de la Ejecutiva de Cs que se celebraba en Madrid para analizar las consecuencias del previsible fracaso de la moción de censura presentada por su partido en Murcia y la subsiguiente salida del Gobierno de la Comunidad de Madrid decida por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Cantó ha insistido en que quería "por todos los medios" que el equipo de Arrimadas tomara decisiones para que Cs no vaya al "desastre". Ha denunciado que le ofrecieran "negociar en un despachito un puestito" en la Ejecutiva "como si fuera un jarrón chino". "No estoy para eso", ha recalcado.

En esta línea, ha tachado de kafkiana la reunión de este lunes porque "no se habló de quién tomó la decisión" de la moción de censura con el PSOE para tirar al PP del gobierno de Murcia. "Iba predispuesto a encontrarme con Ciudadanos: un equipo de gente profesional que tiene vida fuera de la política y no tiene miedo a asumir responsabilidades, pero me encontré con otra cosa que no reconozco", ha lamentado.

Todo esto, según él, le llevó a tomar la decisión de dimitir este mismo lunes, "viendo que nadie dimitía y que siguen los mismos tomando las mismas decisiones de siempre. Un "pequeño núcleo que decidía todo antes" y que no cree que vaya a cambiar a pesar de la nueva Ejecutiva más amplia.