Estos son los mejores panes según el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia ha concedido esta semana el galardón a los mejores panes en sus distintas categorías en la 54ª edición de su tradicional Concurso de Panes Tradicionales y Panes de Formato Libre, una cita que cada año se integra en las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Merced, patrona del Gremio.

Primer Premio Panes Tradicionales. | Onda Cero Valencia.

Primer Premio Panes Formato Libre | Onda Cero Valencia

En esta ocasión, La Tahona del Abuelo se ha alzado con el primer premio tanto en la categoría de Panes Tradicionales como en la categoría de Panes de Formato Libre, mientras que el segundo y tercer premio ha recaído en los hornos Horno Inma Moliner y Horno Moreno Ponce, respectivamente.

"El Rebost"

Desde este último establecimiento explican en "El Rebost" de Comunitat Valenciana en la Onda los secretos del sabor, aroma, textura, presentación y de la capacidad de innovación del sector.

El objetivo de este concurso es reconocer y poner en valor la labor de los panaderos artesanos valencianos, fomentando la excelencia en el oficio, la transmisión de los métodos tradicionales y, al mismo tiempo, impulsar la innovación en la creación de nuevas propuestas que conecten con el consumidor actual.