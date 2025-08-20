Villajoyosa reabre tres de las cuatro rampas mecánicas del parque Censal

La adecuación de toda la infraestructura ha contado con una inversión de casi 600.000 euros para la modernización y puesta en marcha de esta. Se ha renovado por completo la parte electromecánica de las rampas, además de mejorar el sistema de control, supervisión y seguridad. La cuarta rampa se prevé que pueda estar operativa a mediados de septiembre tras completar toda la mecánica y seguridad.

Además, el servicio de bus lanzadera que une la playa Centro con la avenida País Valencià seguirá en marcha hasta el próximo 31 de agosto con horario de 10.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.