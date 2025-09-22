Villajoyosa lícita señalética turística con fondos Next Generation por casi 50.000 euros

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha puesto en marcha una licitación para el “sumistro e instalación de señalética en puntos de interés turísticos del municipio”, con un presupuesto base de 47.516,70 euros, financiada vía el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (fondos Next Generation).

El contrato incluye paneles de información, mobiliario urbano, señalización y otros artículos conexos para mejorar la experiencia de los visitantes en los espacios turísticos de la localidad.