Orxeta inicia los trabajos de estudio geotérmico para la construcción del almacén municipal

Con un presupuesto total de 260.000 euros a través de una subvención de la Diputación de Alicante. Escuchamos a Jaime Lloret alcalde de Orxeta

El almacén municipal es una infraestructura necesaria para el municipio ya que actualmente el consistorio utiliza un solar que tiene alquilado. La nueva infraestructura municipal estará junto a la piscina municipal y el cementerio, muy cerca del municipio. Jaime Lloret

Los plazos que se barajan desde el consistorio es que está finalizado a finales de febrero del próximo año.