Más de 240.000 euros para formar a jóvenes en albañilería en l’Alfàs del Pi

La iniciativa, que comenzó en febrero con una inversión de 241.881 euros, ofrece a los alumnos una beca inicial y un contrato de formación en alternancia durante nueve meses con el Salario Mínimo Interprofesional.

El plan se centra en dos certificados profesionales relacionados con la albañilería y urbanización. Las clases teóricas se imparten en el Centro de Formación Ocupacional de l’Alfàs, mientras que la práctica se desarrolla en los huertos de ocio de l’Albir, donde los jóvenes realizan trabajos de mejora como hormigonado de caminos, reparación de muros y labores de pintura .