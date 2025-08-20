MOCIÓN

El Grupo Socialista en la Diputación presenta una moción para reclamar más ayudas en la prevención de incendios

Los socialistas exigen que se invierta un millón de euros más para este fin

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Vicente Arques, portavoz socialista en la Diputación de Alicante, destaca que la Diputación no puede seguir abandonando a los ayuntamientos en la prevención de incendios. En línea con lo expuesto, el Grupo Socialista ha presentado una moción en la institución provincial para reclamar un millón de euros más en ayudas a los municipios destinados a la prevención de incendios forestales.

Vicente Arques ha denunciado que la Diputación “prefiere mirar hacia otro lado” pese al riesgo constante y ha propuesto que los fondos se obtengan mediante una modificación de crédito, así como un incremento progresivo en los próximos presupuestos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer