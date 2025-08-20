El Grupo Socialista en la Diputación presenta una moción para reclamar más ayudas en la prevención de incendios

Vicente Arques, portavoz socialista en la Diputación de Alicante, destaca que la Diputación no puede seguir abandonando a los ayuntamientos en la prevención de incendios. En línea con lo expuesto, el Grupo Socialista ha presentado una moción en la institución provincial para reclamar un millón de euros más en ayudas a los municipios destinados a la prevención de incendios forestales.

Vicente Arques ha denunciado que la Diputación “prefiere mirar hacia otro lado” pese al riesgo constante y ha propuesto que los fondos se obtengan mediante una modificación de crédito, así como un incremento progresivo en los próximos presupuestos.