Espacio Público

Esta semana comienza a funcionar en Benidorm la Oficina de la Energía para asesorar a ciudadanos y empresas

La atención se presta de manera presencial y telemática

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El servicio ofrecerá asesoramiento personalizado para ayudar a reducir la factura energética, acceder a ayudas o fomentar el autoconsumo, como explica el concejal de Espacio Público de Benidorm, Francis Muñoz.

El horario de atención presencial será los lunes de 8:30 a 15 horas y los miércoles y vienes de diez a doce, siempre con cita previa. La oficina de la energía pretende ser un espacio de información y formación gratuito dirigido a particulares como a comercios de Benidorm, ofreciendo asesoramiento personalizado.

