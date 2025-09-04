Abierta la segunda convocatoria de la 39ª edición del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis
A raíz del ataque cibernético que afectó a los servicios informáticos del Ayuntamiento de Villajoyosa el pasado 2 de julio, las convocatorias del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis y del Premio de Novela Corta Cristóbal Zaragoza tuvieron que suspenderse temporalmente.
Ahora, se ha abierto nuevamente el plazo de presentación de obras para el Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis, que permanecerá abierto desde mañana hasta el 2 de octubre.