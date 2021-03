Rutes per La Vila Joiosa

"Més Camí que Meló" V: del Torres al Varadero

Un passeig per les rutes naturals, culturals i paissagístiques de La Vila. Avui hem passejat per la costa vilera, concretament del Torres al Varadero, de la mà dels alumnes del CEIP Hispanitat. Un espai patrocinat per la Regidoria d'Educació i Patrimoni Històric de La Vila Joiosa