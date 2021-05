El Balonmano Benidorm perdió 36-32 frente al Puente Genil

Intercambio de goles continuo en el inicio del partido y un tramo final de la primera parte donde el Benidorm apretó el acelerador y Fernando Latorre conseguía que sus pupilos enganchasen una serie de buenas acciones defensivas con contragolpes y ataques eficaces, marchándose a vestuarios con ventaja en el luminoso por 19 a 21

Pero los locales no habían dicho la última palabra y no quisieron renunciar a la victoria. Salieron del vestuario con mucha fuerza, logrando un parcial de 3-0 que puso tablas de nuevo en el marcador y, a partir de ahí, aunque el Benidorm no quiso perder el paso, los de Puente Genil fueron superiores. Las imprecisiones en defensa y pérdidas de balón del Benidorm acompañadas de aciertos del local y una defensa más correosa dejaban atrás al Benidorm, primero 5 abajo, luego solo 3 pero finalmente, el marcador se plantaba en un 36 a 32. Fernando Latorre cree "que se vio un partido bonito", donde los ataques "superaron a las defensas". Latorre felicita al portero rival porque cree que fue "la clave de la victoria del Puente Genil" y reconoce que se sintieron más cómodos "en la primera parte" que en la segunda.

La próxima semana, último partido de temporada, en el Palau frente al Incarlopsa Cuenca, en horario aún por determinar.