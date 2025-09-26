Vuelve a Villajoyosa el premio de novela corta “Cristóbal Zaragoza”

Marisa Mingot, concejala de Cultura, y Vicent Márquez, miembro del jurado, explican que los participantes deberán enviar una novela original. El jurado, compuesto por profesionales del ámbito literario, será el encargado de leer y valorar las obras para seleccionar a la ganadora, que recibirá un premio económico de 4.800 euros.

La recuperación del certamen, inactivo desde 2009, forma parte del impulso del área de Cultura por recuperar iniciativas emblemáticas. La previsión es que el concurso tenga carácter bienal, alternándose con otro proyecto cultural titulado ‘Ciudad...’.