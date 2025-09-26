cultura

Vuelve a Villajoyosa el premio de novela corta “Cristóbal Zaragoza”

Tras verse obligado a aplazar su convocatoria por un ciberataque, el Ayuntamiento reabre el plazo de inscripción para el concurso de novela, que estará abierto hasta el 10 de octubre. La cita literaria, que no se celebraba desde 2009, regresa y con un premio de 4.800 euros para la obra ganadora

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Marisa Mingot, concejala de Cultura, y Vicent Márquez, miembro del jurado, explican que los participantes deberán enviar una novela original. El jurado, compuesto por profesionales del ámbito literario, será el encargado de leer y valorar las obras para seleccionar a la ganadora, que recibirá un premio económico de 4.800 euros.

La recuperación del certamen, inactivo desde 2009, forma parte del impulso del área de Cultura por recuperar iniciativas emblemáticas. La previsión es que el concurso tenga carácter bienal, alternándose con otro proyecto cultural titulado ‘Ciudad...’.

