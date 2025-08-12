Vilacomerç organiza este jueves la Ruta del Shopping Night

Hablamos con Antonio Muñoz, Presidente de Vilacomerç y Valerie Millet, miembro de la asociación, quienes nos cuentan todos los detalles sobre la cita más esperada del verano para los negocios de Villajoyosa: la Shopping Night.

Este año como novedad la asociación ha organizado una ruta con los doce comercios participantes. Los asistentes deberán visitar todas las tiendas y solicitar en cada una de ellas un cuño en las cartillas que encontrarán en los mismos comercios. Una vez completada la cartilla con los doce cuños, se deberá introducir la cartilla en la urna que habrá frente a la tienda Mari d'Àvila y solo por completarla e introducirla tendrán los participantes tendrán un premio seguro y entrarán en un sorteo de 4 vales de 50 euros para gastar en los comercios de Vilacomerç. También se podrá conseguir regalos al realizar compras superiores a 25 euros en los establecimientos.

Vilacomerç es una asociación con el objetivo de unir comerciantes y profesionales autónomos vileros para incentivar el comercio local.