La Vila celebra la V Fira del Manga y Cultura Japonesa este sábado en La Barbera

El edil de Juventud de la Vila Joiosa, Carlos Soler, junto a Gorka Guinea y Joan Agulló, miembros de la asociación Razia, nos explican todos los detalles de esta nueva edición de la Feria del Manga que contará con una amplia programación de actividades desde las 10:00 a las 21:00 horas el próximo sábado 20 de septiembre

Marta Llinares

Marina Baixa |

El evento estará especialmente centrado en el anime y el manga y en él participan más de 50 colaboradores entre artistas, empresas, cosplayers y asociaciones. Entre las diferentes actividades habrá conferencias, talleres, videojuegos, escaperoom o concursos. En este último caso se celebrará un concurso de Cosplay que cerrará la jornada a partir de las 20 horas. Toda la información sobre las actividades de la Feria del Manga se puede encontrar en las redes sociales oficiales.

Como actividad complementaria, este año se podrá disfrutar de la exposición “Japan Now!”, ubicada en el Espai d’Art Contemporani de la Barbera dels Aragonés. Esta muestra, organizada por la Concejalía de Cultura, acoge obras de figuras como Takashi Murakami y Yoshitomo Nara, además de obras de ambos referentes, la exposición presenta trabajos de Aya Takano, Chiho Aoshima, Mr, Chinatsu Ban, Mahomi Kunikata y Akane Koide.

