La Vila celebra la V Fira del Manga y Cultura Japonesa este sábado en La Barbera

El evento estará especialmente centrado en el anime y el manga y en él participan más de 50 colaboradores entre artistas, empresas, cosplayers y asociaciones. Entre las diferentes actividades habrá conferencias, talleres, videojuegos, escaperoom o concursos. En este último caso se celebrará un concurso de Cosplay que cerrará la jornada a partir de las 20 horas. Toda la información sobre las actividades de la Feria del Manga se puede encontrar en las redes sociales oficiales.

Como actividad complementaria, este año se podrá disfrutar de la exposición “Japan Now!”, ubicada en el Espai d’Art Contemporani de la Barbera dels Aragonés. Esta muestra, organizada por la Concejalía de Cultura, acoge obras de figuras como Takashi Murakami y Yoshitomo Nara, además de obras de ambos referentes, la exposición presenta trabajos de Aya Takano, Chiho Aoshima, Mr, Chinatsu Ban, Mahomi Kunikata y Akane Koide.