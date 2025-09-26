FIESTAS

Todo listo para vivir las Fiestas de San Miquel en el barrio de la Ermita

Jaime Santamaría, edil de Fiestas, y María José Galina, presidenta de las fiestas, animan a todos los vecinos a sumarse a la celebración en uno de los barrios más acogedores del municipio

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El barrio de la Ermita ya está preparado para disfrutar de las tradicionales Fiestas de San Miquel, que arrancaron este jueves 25 y se alargarán hasta el lunes 29 de septiembre. Un programa repleto de actividades para todas las edades: juegos infantiles, les "tapetes dels reis 2026", el concurso de paellas, tardeo, misa solemne entre otras actividades.

Tanto el concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, como la presidenta de las fiestas, María José Galina, han querido destacar el trabajo de los organizadores y han invitado a vecinos y visitantes a participar en estos días tan especiales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer