Todo listo para vivir las Fiestas de San Miquel en el barrio de la Ermita

El barrio de la Ermita ya está preparado para disfrutar de las tradicionales Fiestas de San Miquel, que arrancaron este jueves 25 y se alargarán hasta el lunes 29 de septiembre. Un programa repleto de actividades para todas las edades: juegos infantiles, les "tapetes dels reis 2026", el concurso de paellas, tardeo, misa solemne entre otras actividades.

Tanto el concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, como la presidenta de las fiestas, María José Galina, han querido destacar el trabajo de los organizadores y han invitado a vecinos y visitantes a participar en estos días tan especiales.