La Nucía oferta '14 Escuelas culturales' para el curso 25-26

El “Centro de Música y Salud”, el “K-Pop Dance” y “Va de So” son las novedades que este curso se suman a l'Escola de Música Unió Musical La Nucia, Escuela de Danza y Ballet, Escuela de Arte, Escola Ball Modern Les Nits, Escuela de Danzas +, Escuela de Danza Social, Escuela de Música Moderna, Escola de Danses Tradicionals, Escuela de Teatro de La Nucía, Escuela de Interpretación Poética, Escuela de Yoga, Curso de Restauración de Muebles, Centro Franz Liszt de Perfeccionamiento Musical de Talentos y Centro de Música y Salud de La Nucia.

Toda la información de las 14 escuelas de l’Auditori (horarios, precios, contacto, teléfono, etc.) se puede consultar en el folleto editado por la concejalía de Cultura, publicado en la web www.lanucia.es, o informarse llamando al teléfono del 966897570. Todas las escuelas culturales ofrecen descuentos especiales para las alumnas y alumnos que se inscriban, que estén empadronados en La Nucía.