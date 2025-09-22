PEDRO LLORET | EDIL DE CULTURA

La Nucía oferta '14 Escuelas culturales' para el curso 25-26

El concejal de Cultura, Pedro Lloret, afirma que "se trata de una oferta multicultural, diversa, que se ofrece en diferentes espacios culturales de La Nucía para fomentar la creatividad y estimular el bienestar físico y psíquico. Abierta a personas de diferentes ciudades y con precios especiales para empadronados en La Nucía"

El plazo de inscripción para estas 14 escuelas culturales está abierto y se ha creado un folleto con todas ellas, que se puede consultar en www.lanucia.es, con horarios, precios, persona de contacto…etc

Marta Llinares

Marina Baixa |

El “Centro de Música y Salud”, el “K-Pop Dance” y “Va de So” son las novedades que este curso se suman a l'Escola de Música Unió Musical La Nucia, Escuela de Danza y Ballet, Escuela de Arte, Escola Ball Modern Les Nits, Escuela de Danzas +, Escuela de Danza Social, Escuela de Música Moderna, Escola de Danses Tradicionals, Escuela de Teatro de La Nucía, Escuela de Interpretación Poética, Escuela de Yoga, Curso de Restauración de Muebles, Centro Franz Liszt de Perfeccionamiento Musical de Talentos y Centro de Música y Salud de La Nucia.

Toda la información de las 14 escuelas de l’Auditori (horarios, precios, contacto, teléfono, etc.) se puede consultar en el folleto editado por la concejalía de Cultura, publicado en la web www.lanucia.es, o informarse llamando al teléfono del 966897570. Todas las escuelas culturales ofrecen descuentos especiales para las alumnas y alumnos que se inscriban, que estén empadronados en La Nucía.

